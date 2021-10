De quoi Jean Castex et le Pape François vont-ils parler au Vatican ?

C'est une rencontre prévue de longue date. Ce lundi matin, Jean Castex est attendu au Vatican pour une rencontre avec le pape François. Un rendez-vous qui visait à l'origine à célébrer le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège mais qui est aujourd'hui lourde de sens : après la publication du rapport Sauvé, ce déplacement est très important.

Jean Castex devrait seulement indiquer au Pape ce que son gouvernement va suivre de très près ce que les évêques français vont mettre en place afin de lutter contre la pédocriminalité. Un échange d'une trentaine de minutes en tête à tête est prévue pour cela, mais ce ne sera pas l'unique sujet. Les questions de l'accès au vaccin contre le coronavirus dans les pays pauvres, la crise au Liban, ou encore de la protection de l'environnement seront également abordées pour détendre l'atmosphère et en signe de respect.

Un maillot de Lionel Messi au pape François

Le premier ministre Jean Castex n'a pas quitté Paris les mains vides. Il offrira au Pape François un exemplaire de la première édition de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Et, plus surprenant, un maillot du Paris Saint-Germain dédicacé par la nouvelle star du club... Lionel Messi. Comme le joueur de football, le Pape François est originaire de l'Argentine.

Dans l'après-midi, Jean Castex, accompagné du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, sera attendu au palais Chigi par le chef du gouvernement et ancien patron de la Banque centrale européenne Mario Draghi. L'occasion d'incarner davantage le réchauffement des relations entre France et Italie, marquées par des épisodes de tension, notamment sur la question migratoire, quand le leader d'extrême droite Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur.