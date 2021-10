Congrès LR : pourquoi Xavier Bertrand a finalement décidé de s'y rallier

DÉCRYPTAGE

Xavier Bertrand a mis fin au suspense en assurant lundi qu'il participerait au congrès de LR qui désignera le candidat de la droite à la présidentielle, au nom d'un "rassemblement" qui écarte l'hypothèse potentiellement mortifère d'une double candidature. "Je participerai au congrès" du 4 décembre, a-t-il affirmé sur TF1, car "c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible un candidat de la droite et du centre".

Le président des Hauts-de-France avait en effet le choix entre deux mauvaises solutions, et il a finalement choisi la moins mauvaise des deux. Xavier Bertrand n'a en effet pas voulu faire cavalier seul et risquer d'apparaître comme celui qui aurait fracturé son camp. Son entourage était partagé sur la décision à prendre. Il a beaucoup consulté et tranché en conscience avant d'expliquer son choix à ses proches, réunis vers 21h00 lundi soir en visioconférence autour de leur champion.

Se tourner davantage vers les militants LR

"On a senti que la pression était retombée", a déclaré l'un des participants. Comme si Xavier Bertrand s'était délesté d'un poids encombrant en annonçant sa participation au congrès. A droite, beaucoup se sont félicités. En revanche, ni Valérie Pécresse ni Michel Barnier n'ont officiellement réagi, même si dans leur entourage on salue une décision salutaire et d'unité.

Dans le camp de Xavier Bertrand on assure par ailleurs que les troupes sont plus motivées que jamais à partir à la conquête d'une nouvelle campagne, tourner davantage vers les militants LR. Des militants dont beaucoup lui en veulent d'avoir quitté le parti en 2017. "Il le sait", anticipe Jonas Haddad, un de ses porte-paroles, qui compte convaincre avec un argument : Xavier Bertrand est, selon les sondages, le plus à même de faire gagner la droite. Et son équipe espère que l'envie de l'emporter sera plus forte que la rancœur personnelle.