Pascal Praud et vous - «Un exercice raté» : Louis de Raguenel analyse la conférence de presse d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron donne une conférence de presse ce mercredi, trois jours après son annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale au sortir d'un scrutin des européennes largement remporté par le Rassemblement national. Le président profite de cette prise de parole pour annoncer une multitude de mesures, mais pour Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, cette conférence est "un exercice raté".

"On assiste à un exercice d'autojustification du président qui rappelle tout ce qu'il a fait pour les Français, et que les Français n'ont pas compris. Ce n'est pas du tout les ingrédients pour essayer de convaincre à nouveau", détaille Louis de Raguenel dans l'émission Pascal Praud et vous.