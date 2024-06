EN DIRECT - Législatives anticipées : «Je ne veux pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027», assure Macron

Après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes, qui affiche un score supérieur à plus de 15% par rapport à la liste de la Macronie, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Depuis trois jours, de nombreuses manœuvres politiques sont à l'œuvre. La gauche se dirige progressivement vers une alliance des quatre principaux partis (PS, EELV, le PCF et LFI), à droite, la situation est explosive. Éric Ciotti, patron des Républicains, a annoncé vouloir un accord avec le Rassemblement national, provoquant une levée de bouclier de la part des cadres du parti.

Désormais, c'est au tour de la macronie de dévoiler sa feuille de route pour les prochaines élections législatives. Suivez notre direct.

Les informations à retenir : Le chef de l'État a jugé nécessaire la dissolution de l'Assemblée était devenue inévitable

Emmanuel Macron a accusé La France insoumise d'avoir "créé un désordre parfois constant" et "inquiétant" à l'Assemblée nationale

Après les premiers accords, "les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour", a estimé le président de la République

Macron espère "avant ou après" les législatives un rassemblement de ceux qui auront "su dire non aux extrêmes"

Le chef de l'État a détaillé son programme pour les prochaines élections législatives

Emmanuel Macron assure "ne pas vouloir donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027"

Emmanuel Macron dévoile le programme de la majorité

Lors de sa conférence de presse, le chef de l'État a dévoilé le programme sur lequel la majorité doit pouvoir mobiliser les électeurs et convaincre pendant les trois prochaines semaines. Emmanuel Macron a ainsi promis de remettre au centre du jeu une ""autorité républicaine à tous les étages" dans le respect des "valeurs" de la République. Le président de la République a également expliqué vouloir "supprimer un échelon territorial" et donner le choix aux citoyens de revenir sur les "grandes régions".

Il a également confirmé que les retraites "seront bien indexées sur l'inflation", tandis qu'il s'est prononcé en faveur de l'interdiction du téléphone des enfants "avant 11 ans" et des réseaux pour les adolescents "avant 15 ans".

La majorité relative, une situation devenue "difficilement tenable"

La situation devenait "difficilement tenable" avec une majorité relative, a expliqué lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron. "J'ai pris compte d'un blocage qui devenait inévitablement dangereux pour la France", a-t-il jugé, alors que les oppositions ont multiplié ces derniers mois les motions de censure. La dissolution "permet seule la clarification des choses", a-t-il ajouté.

Devant les journalistes, il a également accusé La France insoumise d'avoir "créé un désordre parfois constant" et "inquiétant" à l'Assemblée nationale.

"La droite tourne le dos en quelques heures à l'héritage du général de Gaulle"

Après l'accord d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national, Emmanuel Macron s'est montré particulièrement critique contre le choix du président des Républicains, estimant que "La droite de Ciotti et ceux qui l'ont suivi, "tournent le dos en quelques heures à l'héritage du général de Gaulle", dénonçant par la même occasion des alliances "à droite comme à gauche, contre-nature".

"Les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour", a estimé le président de la République.

"Je ne veux pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027"

Devant les journalistes, Emmanuel Macron s'est justifié d'avoir dissous l'Assemblée nationale. Le président de la République a ainsi estimé qu'il était "impossible d'ignorer" les résultats des européennes et compte bien convaincre les électeurs pour les détourner du vote du Rassemblement national. "Je ne veux pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027", a-t-il assuré, estimant avoir "tiré les conséquences politiques de dimanche" dernier, jour des élections européennes.

Macron espère "avant ou après" les législatives un rassemblement de ceux qui auront "su dire non aux extrêmes"

Emmanuel Macron souhaite, "avant ou après" les élections législatives anticipées, un rassemblement de ceux qui auront "su dire non aux extrêmes", pour "bâtir un projet en commun sincère et utile au pays" pour "gouverner".

"Je souhaite avant tout" le "maximum d'élus" de la majorité présidentielle, a expliqué le chef de l'État en conférence de presse. "Mais je souhaite que se rassemblent le moment venu, avant ou après, les femmes et les hommes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes, et qui se mettront en capacité de bâtir un projet en commun sincère et utile au pays", a-t-il également déclaré, évoquant un "projet nouveau", une "fédération de projets pour gouverner", et chargeant les partis de sa majorité d'entamer des discussions avec d'autres formations politiques.

Macron promet une "autorité républicaine à tous les étages" dans le respect des "valeurs" de la République

Emmanuel Macron a promis ce mercredi une "autorité républicaine à tous les étages" et un "renforcement d'un axe régalien", dans le respect des "valeurs" républicaines. "L'autorité républicaine, donc, à tous les étages, avec des éléments très clairs (...) qui est le renforcement d'un axe régalien", a-t-il affirmé dans des propos liminaires à cette conférence de presse organisée après la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a proposé "plus de fermeté, mais dans le cadre de la République et de ses valeurs".

"C'est aussi cela qui nous oppose (...) aux deux extrêmes", a-t-il jugé. "Ce qui est proposé aujourd'hui par l'extrême gauche, c'est une réponse par le communautarisme et le laxisme", et "ce qui est proposé par l'extrême droite et ceux qui s'y allient, c'est une réponse à l'insécurité par la sortie de la République, de ses valeurs, de son socle même".