Emmanuel Macron se sert-il de la guerre en Ukraine, et de la montée des tensions entre l'Europe et la Russie, à des fins professionnelles ? Martin Garagnon, porte-parole de Renaissance, le parti présidentiel, dénonce cette rumeur dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.