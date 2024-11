"Ça me ferait trop mal" : la procureure du procès des assistants parlementaires du FN a évoqué son sentiment, si elle avait prononcé une relaxe contre un prévenu autre que Marine Le Pen. Cette petite phrase fait réagir Gilbert Collard, avocat et ancien député du FN-RN à l'Assemblée. "Cette affaire, sur cette simple phrase, va prendre une ampleur inédite", a-t-il déclaré dans l'émission Pascal Praud et vous.