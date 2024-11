Pascal Praud et vous - Procès du RN : «Certains de nos adversaires aimeraient beaucoup qu'on se mette en pause», lance Julien Odoul

Jordan Bardella doit-il suspendre sa tournée pour la promotion de son livre, après le procès des assistants parlementaires du RN et les réquisitions prononcées contre Marine Le Pen ? Pour Julien Odoul, député RN de l'Yonne et invité de l'émission Pascal Praud et vous, le parti doit continuer ses activités politiques. "Certains de nos adversaires politiques aimeraient beaucoup que nous nous mettions en pause (...) Il n'y a pas de raison qu'il (Jordan Bardella) se mette en pause", affirme-t-il sur Europe 1.