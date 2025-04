Pascal Praud et vous - Présidentielle 2027 : «Jordan Bardella est le plus naturellement légitime» en cas d'inéligibilité de Marine Le Pen

Alors que la candidature de Marine Le Pen est en suspens pour la présidentielle de 2027, le porte-parole du Rassemblement national Laurent Jacobelli estime mardi dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures, que Jordan Bardella serait le candidat "légitime" du RN. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, serait-il le candidat tout trouvé pour le RN en 2027, en cas d'inéligibilité de Marine Le Pen ? C'est en tout cas le sens de la réflexion de Laurent Jacobelli, porte-parole du parti et invité de l'émission Pascal Praud et vous. "Si nous nous battons, c'est pour que Marine Le Pen soit candidate. On va tout essayer pour qu'elle le soit (...) Est-ce qu'il y a une autre alternative que Jordan Bardella au cas où ? Honnêtement, je crois qu'il est le plus naturellement légitime pour ça", souligne-t-il.