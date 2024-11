Les réquisitions contre Marine Le Pen dans le cadre du procès des assistants parlementaires du FN devenu le RN ne passent pas du côté du parti. C'est le cas pour Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national, qui pointe du doigt le caractère provisoire des réquisitions. "C'est ça qui est encore plus terrible. On veut bâillonner Marine Le Pen et les autres prévenus à titre provisoire, c'est délirant", fustige-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.