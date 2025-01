Alors que Marine Le Pen se trouvait dans un avion pour rallier la France, sa famille a annoncé la mort de Jean-Marie Le Pen à l'AFP. Alexandre Chauveau, journaliste au service politique d'Europe 1, explique pourquoi les sœurs de la cheffe de file des députés RN auraient d'abord communiqué l'information aux médias. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, Alexandre Chauveau, était dans le même avion que Marine Le Pen lorsque la cheffe de file des députés RN a appris la mort de son père Jean-Marie Le Pen, à l'âge de 96 ans, via une alerte de l'AFP et non de sa famille directement. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le journaliste au service politique d'Europe 1 émet l'hypothèse que les sœurs de Marine Le Pen auraient communiqué ce décès à l'Agence France-Presse avant d'avertir la finaliste de la dernière élection présidentielle.

"Ce sont vraisemblablement les sœurs de Marine Le Pen qui l'ont annoncé à l'AFP. On pensait qu'il n'y aurait pas d'escale au Kenya, et que l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen allait fuiter dans la journée. Elles ont préféré prendre les devants en l'annonçant elles-mêmes à l'AFP, puisque Marine Le Pen était censée ne pas avoir de réseau entre 11 heures et 23 heures", expose-t-il.