Pascal Praud et vous - Meurtre d'Elias à Paris : Laurent Jacobelli dénonce une «triple trahison»

Sa mort avait bouleversé les habitants du 14e arrondissement de Paris, et même au-delà. Elias, adolescent d'à peine 15 ans, a été tué en janvier dernier pour un téléphone portable, et deux mineurs avaient été placés en garde à vue. Quatre mois après le drame, sa mère a écrit une lettre ouverte appelant à prendre conscience de la montée de la violence. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, dénonce une "triple trahison" des médias, du monde politique et de la justice, autour de ce meurtre et des suites qui ont été données.