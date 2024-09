Après plus de 50 jours de suspense, Emmanuel Macron a finalement décidé de nommer Michel Barnier à Matignon ce jeudi. Une nomination que conteste Thierry, électeur du RN et auditeur de l'émission Pascal Praud et vous. "J'ai l'impression que depuis des mois, voire quelques années, la politique est devenue un immense film avec de très mauvais acteurs (...) On prend le citoyen et l'électeur pour un abruti", lance-t-il sur Europe 1.