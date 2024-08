"On me dit parfois 'qu'est-ce que tu prends pour tenir ?' Rien, c'est ça le secret. Je danse", a déclaré Marine Tondelier, la cheffe des Écologistes, interrogée sur son ambition d'être nommée Première ministre. Une intervention qui ne plait pas à Françoise, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous. "Qu'elle continue à danser, mais loin de nous et du gouvernement !", lance-t-elle sur Europe 1.