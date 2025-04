Pascal Praud et vous - Marine Le Pen fait appel de son inéligibilité : «On va se faire avoir comme des bleus», redoute un électeur RN

Après sa condamnation qui inclut cinq ans d'inéligibilité, l'empêchant sur le papier de se présenter en 2027, Marine Le Pen a fait appel du jugement. Un électeur du RN craint, dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, que cela ne soit peine perdue. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Marine Le Pen ne dispose plus que d'un "trou de souris" pour se présenter l'élection présidentielle de 2027. La décision de son appel sur sa condamnation à cinq ans d'inéligibilité lundi pourrait être rendue à l'été 2026, quelques mois avant le scrutin. Mais pour Gilles, électeur du Rassemblement national, tout cela se révélera inutile. "Je suis consterné parce que je trouve qu'on est beaucoup trop dans la résilience. Même l'appel du procès ne donnera rien. On va se faire avoir comme des bleus", s'inquiète-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.