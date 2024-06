Pascal Praud et vous - Législatives 2024 : «Chez les Républicains, nous sommes entre deux blocs, on ne sert à rien»

Depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, le parti Les Républicains est en train de sombrer. Entre l’alliance d’Éric Ciotti et le Rassemblement national et le départ de nombreux ténors, les électeurs n’y trouvent plus leurs comptes.

"Aujourd'hui, chez les LR, il y a pas mal d'idées qui ressemblent à celles du Rassemblement national et qui ressemblent aussi un peu aux macronistes sur l'économie", a déclaré Yoann, électeur du parti Les Républicains, invité sur l'émission Pascal Praud et vous. "Chez Les Républicains, nous sommes entre deux blocs, on ne sert à rien, on nous écoute plus, chacun est parti dans son sens. Du coup, je ne sais pas pour qui je vais voter, je suis embêté", a-t-il ajouté au micro d’Europe 1.