Depuis l'annonce des résultats du premier tour des élections législatives, qui a vu le Rassemblement national sortir en tête, les autres partis politiques appellent les Français à faire barrage au RN. En plus des consignes de vote, une stratégie de désistement au profit des candidats Ensemble ou du Nouveau Front populaire a été mis en place. Jacques, auditeur de Pascal Praud et vous, sur Europe 1, a exprimé son opposition vis-à-vis de ces consignes : "J'en ai rien à f*****. Je ne peux pas admettre qu'on me dise ce que je dois voter en politique quand je vois comment se comportent les politiques. Qu'ils fassent de la politique de qualité et qu'ils cessent de dire aux Français ce qu'ils doivent voter".