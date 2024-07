Pascal Praud et vous : «Le Rassemblement national est et restera le Front national de Jean-Marie Le Pen», affirme Shannon Sebban

La campagne pour les élections législatives continue de battre son plein et les appels à faire barrage au Rassemblement national se poursuivent également. Invitée de l'émission Pascal Praud et vous, sur Europe 1, Shannon Sebban, président du groupe Renaissance en Seine-Saint-Denis, estime qu'il faut empêcher le parti de Jordan Bardella d'accéder au pouvoir car "le Rassemblement national est et restera le Front National de Jean-Marie Le Pen, du fait de l'idéologie raciste et xénophobe", encore présente dans le programme du RN, notamment concernant la mesure sur la remise en cause des binationaux.