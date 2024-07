Législatives : face aux alliances contraires pour lui faire barrage, le RN mise sur le ras-le-bol des Français

À l'approche du second tour des élections législatives et alors que 501 sièges restent à pourvoir dans la future assemblée, le Rassemblement national demeure en tête des sondages, mais la majorité absolue parait plus difficile à atteindre pour Jordan Bardella. Qu'importe le soutien d'Edouard Philippe et de Xavier Bertrand à des candidats communistes ou les appels de Dominique Strauss-Kahn et Gabriel Attal à voter France Insoumise si nécessaire. Marine Le Pen croit en la majorité absolue et dissocie les électeurs des partis politiques. Elle était l'invitée mercredi du 20H de TF1.

>> À LIRE AUSSI - Législatives : la France vote à droite, mais Macron pense à un gouvernement et une politique de gauche

"Quand le peuple vote, le peuple gagne"

"Les Français ont exprimé cette liberté vis-à-vis des appareils lors du premier tour. Je trouve assez méprisant d'ailleurs de la part des partis politiques de les considérer un peu comme des choses que l'on déplace, à qui l'on dit, 'fait ceci, fait cela'", a-t-elle déclaré. "Je pense que les Français en ont soupé justement de ne pas être traités comme des adultes responsables qui sont parfaitement capables de savoir tout seul ce qui est bon pour le pays et ce qui n'est pas bon pour le pays."

Jordan Bardella lui aussi veut y croire et insiste sur les nombreuses divergences des partis qui appellent à lui faire barrage. Une alliance des contraires déshonorantes, dit-il tout en martelant l'un de ses slogans favoris. "Quand le peuple vote, le peuple gagne". Un appel à la mobilisation autant qu'une supplique, alors que la majorité absolue semble de plus en plus difficile à atteindre pour le RN.