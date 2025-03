Pascal Praud et vous - «Il n'y a plus de séparation des pouvoirs» : après la condamnation de Marine Le Pen, Gilbert Collard dénonce un «craquement institutionnel»

Au procès des assistants parlementaires du RN, Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'éligibilité avec exécution immédiate. De quoi provoquer la réaction indignée de Gilbert Collard, ancien eurodéputé du parti entre 2019 et 2024, dans l'émission "Pascal Praud et vous" sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Marine Le Pen a quitté la salle d'audience lundi après avoir appris sa condamnation à une peine d'éligibilité avec exécution immédiate dans le procès des assistants parlementaires du RN. Ancien eurodéputé du parti entre 2019 et 2024, Gilbert Collard dénonce cette sanction dans l'émission Pascal Praud et vous. "C'est de la haine judiciaire (...) Dans un pays malade, il fallait qu'on arrive à un moment donné où le craquement institutionnel se produise, il vient de se produire", lance-t-il, déplorant qu'il n'y ait "plus de séparation des pouvoirs".