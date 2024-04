Pascal Praud et vous – Fonction publique : «Il faudrait que tous les fonctionnaires aient une évaluation annuelle», pointe une auditrice

Faut-il réformer la fonction publique ? Le gouvernement a récemment musclé son discours sur le temps de travail et les licenciements dans la fonction publique, une inflexion applaudie par le patronat. Le statut des fonctionnaires "n'a jamais expliqué qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail", a affirmé mercredi le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini. Mais pour Annick, une auditrice de Pascal Praud et vous, il faut que "tous les fonctionnaires aient une évaluation annuelle avec des objectifs à réaliser". "À partir de là, on leur donne la prime", réclame-t-elle.