Trois jours de carence pour les fonctionnaires ? Agnès Pannier-Runacher «à l’aise avec le fait que l’on aille chercher la baisse de dépense»

C'est un des points du Budget 2025 qui risque de faire grincer des dents les millions de fonctionnaires que compte la France. Dans le but de combler un déficit de 60 milliards d'euros, le gouvernement compte étendre la carence à trois jours pour les fonctionnaires, contre un seul actuellement. Une décision avec laquelle la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, semble en phase.

"Je suis à l'aise avec le fait qu'on aille chercher la baisse des dépenses liées aux arrêts maladie, et on a constaté qu'ils avaient été multipliés ces dernières années", a-t-elle affirmé au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos. Pour la ministre, il faut "agir sur deux fronts", sans aucune forme de stigmatisation : faire en sorte que les "conditions de travail permettent de garantir que les gens restent en bonne santé dans leur travail, et faire en sorte que ce qui est appliqué dans le privé puisse l'être dans le public".