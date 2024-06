Pascal Praud et vous - Éric Ciotti : «Les ténors (de LR) sont enfermés dans une forme d'immobilisme, d'impuissance, de confort»

Conducteur de train à Clermont-Ferrand, Pierre est favorable à l'alliance entre le RN et LR pour les législatives. Dans l'émission Pascal Praud et vous, cet auditeur d'Europe 1 a demandé à Éric Ciotti, le patron du parti visé par une procédure d'exclusion après sa prise de position, pourquoi ce dernier n'était pas suivi par les "ténors", c'est-à-dire les cadres du parti (Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand...). "Les ténors sont enfermés depuis des années dans une forme d'immobilisme, d'impuissance, de confort, et ça les gêne de changer ce qui ne fonctionne plus", a-t-il justifié sur Europe 1.