Pascal Praud et vous - Législatives 2024 : «Si on n'était pas allié au RN, LR aurait disparu», assure Éric Ciotti

La droite française va-t-elle survivre à l'alliance entre le Rassemblement national et Les Républicains pour les élections législatives anticipées ? C'est en tout cas l'objectif d'Éric Ciotti, le président de LR cible d'une procédure d'exclusion qui doit être validée ou non par le tribunal judiciaire de Paris. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, Éric Ciotti a réaffirmé la nécessité de faire cette alliance.

"On voit dans les sondages que le Front populaire va approcher les 30%. Si on n'était pas allié au bloc du Rassemblement national, tout simplement, on aurait disparu dans ces circonstances, à part dans quelques circonscriptions où il y a des députés remarquables", a-t-il assuré sur Europe 1.