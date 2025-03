Pascal Praud et vous - Divisions sur le port du voile dans le sport : «Dans ce gouvernement, c'est la Samaritaine», lance Pascal Praud

Le port du voile dans le sport divise au sein du gouvernement, le garde des Sceaux Gérald Darmanin y voyant de l'entrisme à l'inverse de la ministre des Sports, Marie Barsacq. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures, l'animateur raille cette situation. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le port du voile dans le sport est-il de l'entrisme ? Les ministres se divisent sur cette question. Alors que le garde des Sceaux Gérald Darmanin "craint" une forme d'entrisme, la ministre des Sports Marie Barsacq répond "non" à cette interrogation. De quoi faire réagir Pascal Praud, dans son émission Pascal Praud et vous. "Dans ce gouvernement, c'est la Samaritaine. On trouve de tout et des positions différentes", raille-t-il sur Europe 1.