Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections législatives à la fin du mois de juin. Reste désormais à comprendre les raisons de ce choix politique. Pour Jacques Serais, journaliste du service politique d'Europe 1, "le sentiment de l'Élysée, c'est que le président est gagnant dans tous les cas". En effet, soit Emmanuel Macron "remporte ces élections législatives", soit "il perd ces élections, et il y a une potentielle cohabitation et on se retrouve avec le RN au pouvoir. Cela peut être pour Emmanuel Macron le meilleur moyen d'éviter de donner les clés de l'Élysée à Marine Le Pen en 2027".