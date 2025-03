Pascal Praud et vous - Contacté en direct, Clément Beaune, surpris, assure que sa fonction de Haut-commissaire au Plan n'est pas «inutile»

Ancien ministre des Transports d'Emmanuel Macron, Clément Beaune a été nommé Haut-commissaire au Plan, en remplacement de François Bayrou. Appelé en direct par Pascal Praud dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'ancien député dit tout sur sa nouvelle fonction. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Clément Beaune, nommé Haut-commissaire au Plan en remplacement de François Bayrou, va-t-il percevoir une rémunération, dans ces temps de recherches d'économies ? En quoi consiste concrètement cette fonction ? L'ancien ministre des Transports d'Emmanuel Macron a été contacté en direct par Pascal Praud, et a semblé surpris au téléphone. "On voulait vous féliciter pour cette nomination à un poste qu'on dit qui ne sert à rien", lui a lancé l'animateur. "Je vous remercie de cette sincérité, je vais essayer de démontrer le contraire", a-t-il répondu.

L'ex-député de Paris a d'abord expliqué dans l'émission Pascal Praud et vous que son poste est une fusion de deux fonctions. "Il y avait la fonction de Haut-commissaire au Plan, qui reste non payée. Et j'ai été nommé à une deuxième fonction, qui est commissaire générale de France Stratégie, pour faire la fusion des deux organismes. Cette personne que je remplace était rémunérée, donc je serai rémunéré au maximum la même chose", a-t-il exposé, avant d'en dire davantage sur ses missions.