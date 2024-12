Pascal Praud et vous - Budget 2025 : en votant la motion de censure de LFI, «Marine Le Pen va perdre une partie de son électorat»

Après le 49.3 déclenché par Michel Barnier, Marine Le Pen a affirmé que le groupe RN voterait n'importe quelle motion de censure, y compris donc celle de LFI. Une mauvaise stratégie pour Émilie, auditrice de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le Rassemblement national doit-il voter la motion de censure de La France insoumise , pour faire chuter le gouvernement de Michel Barnier sur la question du budget de la Sécu ? Non, pour Émilie, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous qui dit ne pas voter pour le parti à la flamme. "Je pense que Marine Le Pen est dans un piège. Elle va se mettre avec LFI, donc elle va perdre une partie de son électorat et même des gens de droite qui auraient pu voter pour elle dans quelques temps", avance-t-elle sur Europe 1.