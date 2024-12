En pleine polémique pour ne pas s'être rendu à Mayotte, et avoir préféré un déplacement à Pau pour prendre part au conseil municipal, François Bayrou poursuit les consultations avec les différents groupes de l'arc républicain et est reçu ce mardi à l'Élysée pour soumettre des noms au président de la République.

En pleine polémique pour avoir préféré assister au conseil municipal de Pau que se rendre à Mayotte, le maire François Bayrou, également Premier ministre, poursuit les consultations pour former son gouvernement. Le locataire de Matignon a donc déjà reçu les écologistes et les représentants de son parti, le MoDem. Il est ce mardi à l'Élysée pour faire un point d'étape avec Emmanuel Macron.

Coup de pression et conditions

Objectif, travailler sur l'architecture du nouveau gouvernement. Souhaitant le former avant la fin de la semaine, comme il le disait lundi soir depuis Pau, il soumet donc des noms au président. Si ce dernier lui a mis un coup de pression pour le former rapidement, François Bayrou a posé comme condition à Emmanuel Macron de respecter ses attentes si, et seulement si, le chef d'État est présent à Paris.

Une déclaration qui semble avoir agacé le président, qui va effectivement être en déplacement à Lyon, Bruxelles et Mayotte, dans les prochains jours. Les deux hommes semblent tout de même vouloir avancer le plus rapidement possible, comme le prouve ce rendez-vous à l'Élysée, et comme a tenu à le préciser l'entourage d'Emmanuel Macron.

François Bayrou se rendra à la suite de la rencontre, à l'Assemblée nationale où il est attendu à 15 heures pour répondre aux questions des députés. Il reprendra ensuite ses consultations en recevant les indépendants du groupe Liot et les communistes.