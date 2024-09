Carole Delga rassemble ses soutiens à gauche, la frange anti-Olivier Faure cherche à s’émanciper

Ce samedi, Carole Delga organise la quatrième édition des rencontres de la gauche. La présidente de la région Occitanie réunit la frange sociale-démocrate opposée à Olivier Faure, dont François Hollande, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann en vue de préparer le renversement du premier secrétaire du Parti socialiste.

Objectif : couper les ponts avec La France insoumise

Carole Delga et ses alliés veulent couper les ponts entre le Parti socialiste et Jean-Luc Mélenchon, mais Olivier Faure restera toujours fidèle à l'alliance du Nouveau Front populaire. Alors ses opposants espèrent le renverser en provoquant un congrès anticipé du PS grâce à la récente dissolution et aux législatives, comme l'explique Carole Delga. "Les statuts du Parti socialiste prévoient en effet un congrès dans les six mois des élections législatives. Bien sûr qu'il y aura un candidat ou une candidate", a-t-elle affirmé.

Plusieurs noms circulent pour mener la fronde contre Olivier Faure : François Hollande ou Raphaël Glucksmann pourraient être dans la course. Les deux hommes voient la conquête du Parti socialiste comme un tremplin à la présidentielle de 2027, avec la volonté de rassembler la gauche anti-Mélenchon derrière eux.