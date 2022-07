Paris : quelles sont les annonces de Gérald Darmanin en matière de sécurité ?

Dans une interview donné au journal Le Parisien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dresse la feuille de route de l’ancien secrétaire d’État et homme du renseignement, nommé mercredi en conseil des ministres, Laurent Nuñez. Il remplace le préfet Didier Lallement et sera installé à la préfecture de police de Paris ce jeudi. Dans sa feuille de route, Gérald Darmanin annonce notamment la création de 500 nouveaux postes de policiers pour Paris dans les deux ans à venir.

Il promet jusqu'à un millier de policiers en plus dans les cinq prochaines années dans la capitale et sa petite couronne. 500 nouvelles caméras devraient par ailleurs être installées sur la voie publique, en plus de celles existantes qui seront modernisées.

Lutter contre la délinquance

Gérald Darmanin veut intensifier la lutte contre la délinquance à Paris, à commencer par la problématique du crack. À peine installé, le nouveau préfet de police, Laurent Nuñez, est déjà missionné pour proposer des solutions dès septembre prochain.

Autre priorité, la lutte contre la délinquance dans les transports et contre les trafics de stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur veut mettre la police parisienne en ordre de marche, soigner l'image de la capitale pour la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et les Jeux olympiques dans deux ans.

Au passage, en fixant ainsi dans la presse la feuille de route du nouveau préfet de police, Gérald Darmanin entend affirmer son autorité sur une institution puissante qui a, par le passé, davantage rendu de comptes à l'Élysée qu'à son propre ministère de tutelle.