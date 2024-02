Panthéonisation de Manouchian : «Nous répondons à l'appel de la République», déclare Bardella

Au micro de Sonia Mabrouk, Jordan Bardella, président du RN, a répondu aux critiques fustigeant la présence du parti à la flamme à la cérémonie de Panthéonisation de Missak Manouchian, résistant à l'occupant nazi et étranger. "Inacceptable", "insupportable", déplorent le comité de soutien à la panthéonisation de Missak Manouchian et les familles, qui accusent le Front national, dont le RN est l'héritier, d'avoir été fondé par des "nazis et des collaborationnistes". Le président du RN estime, lui, que la présence de son parti est légitime : "à chaque fois que la République nous convoque, nous répondons à son appel".

Plus d'informations à suivre....