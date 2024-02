Panthéonisation de Missak Manouchian : comment la cérémonie va-t-elle se dérouler ?

80 ans jour pour jour après son exécution au Mont Valérien, le 21 février 1944, le résistant communiste Missak Manouchian va entrer au Panthéon, accompagné de sa femme Mélinée Manouchian, lors d’une cérémonie millimétrée présidée ce soir par Emmanuel Macron.

Un discours pour marquer "l'ultime reconnaissance de la République à la résistance communiste et étrangère"

Couvert d'un drapeau français et porté par des soldats de la Légion étrangère, le cercueil de Missak Manouchian remontera la rue Soufflot pour arriver au pied du panthéon à 18h30. Sa lettre à son épouse Mélinée, écrite quelques heures avant qu'il soit fusillé par les nazis en 1944, sera lue par Patrick Bruel.

Après un spectacle de son et lumière, le cercueil franchira les portes du mausolée. Emmanuel Macron prononcera alors un discours pour marquer "l’ultime reconnaissance de la République à la résistance communiste et étrangère", souligne l'Élysée. L'occasion de rappeler qu'être Français ne tient pas "à l’origine, à la religion, au prénom, mais à la volonté [et] "que la France, c'est l’universalisme, l’ouverture et l’accueil", insiste un conseiller du Président.

À l'issue de la cérémonie, le corps de Missak Manouchian reposera dans le caveau 13, aux côtés de Maurice Genevoix et de Josephine Baker.