«On vit dans la terreur» : face à l'insécurité à Marseille, les habitants donnent leur confiance au RN

Les habitants de Marseille dénoncent une multiplication des faits divers. Malgré trois semaines, une opération "place nette XXL" contre le trafic de drogue dans la cité phocéenne, les électeurs, à l'image de Marie, expriment un sentiment d'urgence.

"La France, c'est le chaos. Avec toute cette violence gratuite… Il faut que tout change, tout. On est dans l'insécurité, Ça ne peut pas continuer pour nos enfants, pour le futur. Ce n'est pas possible", explique-t-elle, désespérée.

"On a besoin d'un peu plus de dureté"

Pour d'autres, le thème de l'insécurité est une priorité comme pour Cyril. Ce père de famille espère un électrochoc. "On a besoin d'un peu plus de dureté parce qu'il y a trop de laisser-aller. On a un peu peur avec tous les faits divers. Après, le but du jeu, c'est que tout le monde puisse vivre sereinement", souhaite ce riverain.

En effet, beaucoup de Marseillais sont déçus par les effets de communication et notamment le bilan de l'opération Place nette XXL porté par Emmanuel Macron. "Maintenant, c'est le ras-le-bol. Parce que ce que Macron a fait, ça n'a rien fait du tout. C'est toujours pareil, cela a repris. On vit dans la terreur", lance une habitante. Une autre ajoute : "Le trafic, il y est toujours, mais maintenant, ils se sont organisés avec, par exemple, des 'Uber shit'. Ce n'est pas encore fini." Et c'est pourquoi le rapport parlementaire sur le narcotrafic propose d'élargir et d'approfondir les mesures déjà mises en place.