«On ne fait pas une primaire pour départager Hidalgo et Jadot», juge le candidat EELV

INTERVIEW

Yannick Jadot ne participera pas à une primaire de la gauche. Invité sur le plateau Punchline, le candidat écologiste a renouvelé son opposition à cette proposition de la candidate socialiste Anne Hidalgo. "On ne fait pas une primaire pour départager Hidalgo et Jadot", a déclaré l'écologiste, qui a déjà remporté la primaire de son parti, Europe Ecologie les Verts, face à Sandrine Rousseau.

"On ne fait pas une primaire à quatre mois d'une élection"

Yannick Jadot soutient le rassemblement de la gauche, des progressistes, des écologistes, mais ne se soumettra plus à une primaire. Alors que des élus locaux, européens, des militants et des adhérents d'EELV lui mettent la pression pour y participer, le candidat à la présidentielle leur a fermement répondu dans Punchline : "On ne fait pas une primaire à quatre mois de la présidentielle". Le candidat écologiste reste donc sur sa position. Il avait en effet déclaré qu'il ne participerait pas à cette primaire, au micro de Sonia Mabrouk, la semaine dernière, sur Europe 1.

Une porte de sortie pour Hidalgo

Yannick Jadot a appelé les militants à faire preuve de bon sens car "Jean-Luc Mélenchon n'y participera pas". "Il est dans un couloir, il est dans sa campagne", a-t-il souligné. Le candidat écologiste ne voit pas l'intérêt de cette primaire qui "trancherait seulement entre les socialistes et les écologistes". "On ne fait pas une primaire simplement pour départager Anne Hidalgo et Yannick Jadot", a-t-il jugé. Le candidat EELV ne veut pas se prêter au jeu de cette primaire qui, selon lui, se veut juste être une "porte de sortie" pour Anne Hidalgo, à la peine dans les sondages.

Yannick Jadot appelle les socialistes à joindre les écologistes dans la course à l'élection présidentielle. "Je les appelle à venir avec leurs idées, leurs propositions, leurs histoires, leurs engagements et qu'on construise cette grande dynamique ensemble", a-t-il lancé sur le plateau de Punchline. Au micro de BFMTV, le candidat EELV avait déjà tendu la main à la candidate du PS Anne Hidalgo, en affirmant qu'elle "pourrait évidemment être sa première ministre".