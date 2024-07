«On n'a pas milité pour rien» : à Marseille, les militants du NFP fêtent la victoire de la gauche

La France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. Une main sur la poitrine, Gisèle laisse échapper un long soupir de soulagement après l'annonce des résultats du second tour des législatives ce dimanche, à Marseille, au QG du Nouveau Front populaire. "Je suis super heureuse. Donc, on n'a pas milité pour rien, d'autant plus quand on sortait des européennes", explique-t-elle, avec joie.

"C'est une victoire parce qu'on a déjoué les sondages"

La gauche fête cette victoire, mais rien n'est joué selon Katia, militante de longue date dans les quartiers nord de la cité phocéenne. "C'est une victoire parce qu'on a déjoué les sondages. Mais moi, je dis à la gauche, plus de divisions. Chacun dans son coin, on connaît le résultat. Maintenant, le plus dur commence puisque maintenant, c'est le temps des responsabilités. Bien sûr, ça me fait peur un pays ingouvernable. Mais moi je vous le dis, on est arrivé en tête. Donc normalement, c'est le programme du nouveau Front populaire qui devrait s'appliquer", livre-t-elle au micro d'Europe 1.

Une question va tenir en haleine les prochaines semaines : qui sera le Premier ministre ? Pour tous dans le QG, comme Stéphane, ce doit être un personnage consensuel et pas question pour lui d'imaginer Jean-Luc Mélenchon à ce poste. "Mélenchon je l'ai vécu comme un cauchemar à cause de ses prises de position et j'avais peur qu'il nous fasse perdre des voix. Cela dit, je suis satisfait que ça réinstaure un débat entre la gauche et le centre droit, qui sont quand même ouverts", raconte ce militant de toujours.

Ces militants marseillais s'inquiètent aussi de la progression du Rassemblement national dans le département des Bouches-du-Rhône.