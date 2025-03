Olivier Faure promet un programme en forme de "grande remise à plat" pour 2027

Olivier Faure a dit ce samedi vouloir que le programme de sa formation offre "une grande remise à plat" en vue de 2027 et soit "le fruit d'échanges" avec les Français. L'objectif est de présenter une "ébauche" de ce programme lors de la rentrée du PS à la fin du mois d'août.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure, candidat à sa propre succession en juin, veut que le programme de sa formation offre "une grande remise à plat" en vue de 2027 et soit "le fruit d'échanges" avec les Français, a-t-il dit samedi.

"Je crois que le moment est venu d'une grande remise à plat", a lancé le patron du PS, lors d'un meeting à Toulouse qui venait clore un "tour de France" à la rencontre de citoyens de tous horizons.

"Ce qui ressort, c'est le sentiment d'une société déboussolée"

Durant cette série de réunions publiques débutée en décembre, M. Faure a vu le condensé "d'un monde qui tourne à l'envers, confus", a-t-il résumé.

"Il y avait ceux qui refusent de continuer à alimenter le modèle social et ceux qui en ont besoin pour vivre ou survivre. Il y avait ces Français issus de l'immigration qui se sentent étrangers dans le regard des autres et ceux qui voient dans l'étranger une menace. Il y avait cette jeune fille qui était là pour revendiquer la lutte contre le réchauffement climatique et son père à côté d'elle, qui lui disait 'donnez nous un peu de répit parce que je travaille dans l'industrie automobile'", a-t-il énuméré.

"Au bout du compte, ce qui ressort, c'est le sentiment d'une société déboussolée, sans cap, qui dérive au fil d'intérêts contradictoires", a insisté M. Faure, qui postule à un quatrième mandat à la tête du parti en juin lors du congrès de Nancy, mais est déjà déterminé à projeter le PS vers 2027.

Le projet proposé aux Français en 2027 "sera d'abord le fruit de cet échange avec eux"

Face à cela, le député de Seine-et-Marne souhaite donc "tout remettre dans le bon ordre" et "continuer le rêve français" qu'il veut "construire" avec les citoyens.

"Finis les huis clos, les partis comme des bunkers", a-t-il martelé. Et s'il "faut des experts", il a plaidé surtout pour "partir de cette réalité, celle qui nous a été transmise par les Françaises et les Français qui n'en peuvent plus des gens qui parlent à leur place sans jamais les écouter", a fait valoir M. Faure.

"Le projet que nous leur proposerons en 2027, sera d'abord le fruit de cet échange avec eux", a-t-il assuré. L'objectif étant de présenter une "ébauche" de ce programme lors de la rentrée du PS fin août.

Il a au passage égratigné Marine Le Pen, qui "se comporte comme un ennemi de l'intérieur" en sapant "nos défenses républicaines". "Je me fais une autre idée de la France que celle des exégètes de l'extrême droite qui parlent d'une France flétrie", a-t-il notamment lancé.