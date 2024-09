Nouveau gouvernement : pour la droite, une stratégie à double tranchant

L'arrivée de Michel Barnier à Matignon apparaît comme une bonne nouvelle pour la droite traditionnelle. Un nouveau Premier ministre issu de ses rangs devrait en effet lui assurer un poids au sein du nouveau gouvernement. C'est d'ailleurs tout l'enjeu des consultations que mène le nouveau locataire de la rue de Varennes : trouver un équilibre entre l'ancienne majorité présidentielle et Les Républicains.

Mais pour ces derniers, cette stratégie peut s'avérer à double tranchant. D'un côté, elle peut permettre à LR d'obtenir des ministères régaliens très convoités, comme ceux de l'Économie ou de l'Intérieur. Laurent Wauquiez, le chef de file des députés de la Droite républicaine, pourrait ainsi montrer que cette dernière reste un parti de gouvernement. Et représente une alternative crédible à Emmanuel Macron en vue de 2027.

Ringardiser l'aile droite de la Macronie ?

La droite veut afficher son sérieux avec deux priorités : la rigueur budgétaire et la fermeté en matière d'insécurité et d'immigration. Par ce biais, elle pourrait aussi tenter de ringardiser l'aile droite de la Macronie, incarnée par Gérald Darmanin et Bruno Le Maire.

Mais d'un autre côté, en soutenant une participation de ses troupes au gouvernement, Laurent Wauquiez prend le risque de voir son image associée à celle d'Emmanuel Macron. Un pari risqué s'il souhaite incarner une rupture pour la prochaine présidentielle en 2027.