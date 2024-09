Nouveau gouvernement : Michel Barnier tente de respecter au maximum les équilibres politiques

Le gouvernement de Michel Barnier a donc été révélé ce samedi. 16 jours après sa nomination, le Premier ministre Michel Barnier a fini par rendre sa copie. 39 nouveaux ministres et un enseignement : la droite est quasiment autant représentée que le camp macroniste. 17 ministres viennent de la majorité sortante et 14 de la droite. Un casting avec différentes nuances de droite et un petit clin d'œil à gauche qui s'apprête à gouverner.

Avec une seule personnalité de gauche, l'ancien socialiste et président de la Cour des comptes, Didier Migaud est nommé ministre de la Justice et numéro deux du gouvernement. Au centre, Maud Bréjond devient porte-parole Guillaume Kasbarian du logement à la fonction publique, Benjamin Haddad hérite du ministère délégué à l'Europe et Marc Ferracci, un très proche d'Emmanuel Macron, de L'industrie.

Premier Conseil des ministres dès lundi

Quatre ministres sortants conservent leur place, Rachida Dati à la culture, Sébastien Lecornu aux armées, Agnès Pannier-Runacher nommée à la Transition écologique et Catherine Vautrin à la décentralisation. Chez Les Républicains, outre Bruno Retailleau à l'Intérieur, Annie Genevard s'installe au ministère de l'Agriculture. Le député du Bas-Rhin Patrick Hetzel devient ministre de l'Enseignement supérieur et la sénatrice de Loire-Atlantique, Laurence Garnier, est nommé secrétaire d'État à la Consommation.

À noter enfin que le ministère de l'Économie est directement rattaché auprès du Premier ministre, avec deux personnalités nommées : le député de Haute-Savoie, Antoine Armand à l'Économie, et l'actuel directeur général de Business France, Laurent Saint-Martin, chargé du budget. Les premières passations de pouvoir dans les ministères pourraient avoir lieu dès aujourd'hui ou demain matin. Une chose est sûre, un premier Conseil des ministres est prévu dès ce lundi à 15 heures.