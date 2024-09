Budget, immigration, santé... Les chantiers sont nombreux pour un gouvernement qui s'annonce en sursis

Le nouveau gouvernement est donc connu depuis samedi soir. La liste est de 39 ministres dont 17 de plein exercice, avec une part importante de ministre du bloc central et des Républicains. Tous seront réunis lundi matin à Matignon puis l’après-midi à l’Élysée pour leur premier Conseil des ministres. Et les chantiers sont nombreux pour un gouvernement qui s’annonce en sursis.

Un nouveau gouvernement de longue durée ?

Le premier chantier concerne le vote du budget et il s'annonce périlleux, alors que la France doit trouver cette année 20 milliards d'euros d'économies. Antoine Armand et Laurent Saint-Martin chercheront le meilleur équilibre pour ne pas braquer les oppositions. Les Républicains et le Rassemblement national s'opposent déjà à toute hausse d'impôts, tandis que la gauche promet de censurer, quoi qu'il arrive, un gouvernement qu'elle qualifie d'illégitime.

À l'Assemblée nationale, l'avenir de Michel Barnier semble tenir dans les mains de Marine Le Pen, qui menace de joindre ses voix à celle du Nouveau Front populaire pour faire tomber un jour la nouvelle équipe en place. À Beauvau, Bruno Retailleau cherchera à réduire les flux migratoires et à endiguer l'insécurité.

Très sévère sur le bilan de Gérald Darmanin sur ces deux questions, le Vendéen pourrait être à l'origine d'une nouvelle loi immigration, dont la dernière avait été largement censurée par le Conseil constitutionnel en janvier 2024. Enfin, l'éducation et la santé sont toujours présentées comme des urgences par l'Élysée. Même si ces deux portefeuilles connaîtront leur cinquième ministre de tutelle depuis 2022.