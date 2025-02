Interdiction de polluants éternels : le gouvernement soutiendra un texte des écologistes jeudi

Un texte du député écologiste Nicolas Thierry interdisant certaines molécules PFAS sera soutenu par le gouvernement, a affirmé la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher ce lundi. Le texte sera devant l'Assemblée nationale jeudi avec sept autres propositions de loi du groupe écologiste.

Le gouvernement soutiendra l'adoption jeudi de la loi interdisant certaines molécules PFAS, des polluants dits "éternels" présents dans les cosmétiques ou les textiles, proposée par les députés écologistes dans le cadre de leur "niche" parlementaire, a annoncé lundi la ministre Agnès Pannier-Runacher.

"J'assume d'interdire les PFAS pour des usages du quotidien dès lors qu'ils ne sont pas essentiels et qu'il existe des alternatives: pour les textiles, le fart de ski et les cosmétiques, nous allons le faire", a déclaré la ministre de la Transition écologique dans un entretien au Parisien.

"Aucun de nos pays voisins n'a pris d'interdiction dans ce sens-là"

"Je soutiendrai donc un vote conforme ; nous voterons la proposition de loi des écologistes", a-t-elle ajouté. "C'est une bonne illustration de la manière dont on peut travailler au Parlement en transpartisan, même avec des groupes qui ont voté la censure", selon elle.

Le texte du député écologiste Nicolas Thierry, adopté en premières lectures l'an dernier au Parlement, revient devant l'Assemblée nationale jeudi avec sept autres propositions de loi du groupe écologiste.

La proposition de loi écarte toutefois l'interdiction des PFAS dans les ustensiles de cuisine, notamment les poêles antiadhésives. "Aujourd'hui, on n'a pas d'évidences scientifiques claires sur la dangerosité du PFAS utilisé dans ces usages (le PTFE)", a estimé Mme Pannier-Runacher. "On sait qu'il faut se méfier des ustensiles abîmés et que certaines alternatives soulèvent aussi des questions" mais "aucun de nos pays voisins n'a pris d'interdiction dans ce sens-là" et "je reste prudente", a-t-elle justifié.

"Une nouvelle campagne exploratoire dans l'eau que nous buvons" demandée

"On parle de milliers de molécules différentes" et "il faut poursuivre ce travail de caractérisation scientifique" sur l'impact sanitaire et environnemental" de chacune avant d'envisager d'autres interdictions, a encore argumenté la ministre.

"Dans certaines applications, les PFAS sont très difficiles à remplacer, par exemple, dans les dispositifs médicaux, les équipements des pompiers ou la transition énergétique (...) dès qu'on a besoin de propriété de résistance mécanique, à la chaleur, à l'eau...", a souligné la ministre. "Je souhaite que la France se positionne dans les pays européens à l'avant-garde de ce sujet", a-t-elle assuré.

Elle annonce avoir demandé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) de "lancer une nouvelle campagne exploratoire dans l'eau que nous buvons", qui portera sur la recherche de 34 molécules PFAS.