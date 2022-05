Nouveau gouvernement : l'extrême droite concentre ses critiques sur Pap Ndiaye

L'extrême droite a concentré vendredi ses critiques sur le nouveau ministre de l'Éducation Pap Ndiaye, accusé par Marine Le Pen et Éric Zemmour de vouloir "déconstruire" le pays et qualifié par des cadres RN de "militant immigrationniste". "La nomination de Pap Ndiaye, indigéniste assumé, à l'Éducation nationale est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir", a estimé sur Twitter Marine Le Pen, finaliste à la présidentielle. "Élisez un maximum de députés du Rassemblement national pour protéger notre jeunesse des pires idéologies !", a ajouté la cheffe de file du RN.

"Un militant racialiste et anti-flics" pour Bardella

Pour le président du RN Jordan Bardella, "Pap Ndiaye est un militant racialiste et anti-flics". "Sa nomination est un signal extrêmement inquiétant envoyé aux élèves français au sein de l'Éducation nationale, déjà minée par le communautarisme. Avec ce #remaniement, Emmanuel Macron accélère la dislocation de la Nation."

Gilles Pennelle, responsable RN des fédérations, et Julien Odoul, porte-parole du RN, ont qualifié le nouveau ministre, historien spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités, né d'un père sénégalais et d'une mère française, de "militant immigrationniste". "Un militant immigrationniste pour rééduquer nos enfants au 'vivre-ensemble' avec les migrants et déconstruire l'Histoire de France. Cette nomination dépasse les bornes de la provocation", a écrit Julien Odoul.

"Un vrai woke", selon Zemmour

"Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'Histoire de France. Pap Ndiaye va s'en charger", a réagi l'autre candidat d'extrême droite à la présidentielle, Éric Zemmour. "Il a participé à des réunions interdites aux blancs, c'est un vrai intellectuel indigéniste, un vrai woke", a ajouté l'ex-candidat de Reconquête! sur CNews.

Selon Éric Zemmour, "c'est toute l'histoire de France qui va être revisitée à l'aune de l'indigénisme, de l'idéologie woke et de l'islamogauchisme". Le ministre de l'Éducation "va être chargé de reformater les esprits des petits Français pour leur apprendre que les Blancs sont éternellement coupables, que les Noirs sont victimes et que nous sommes une terre d'immigration et que nous devons surtout continuer à l'être".

"Le gouvernement de Macron ? Le clan des carriéristes. Avec une prime au gauchisme incarnée par le nouveau ministre de l'Éducation nationale : Pap Ndiaye, le promoteur des minorités et des migrants", a écrit l'ex-LR et vice-président de Reconquête! Guillaume Peltier.

