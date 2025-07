«Nous avons une fabrique industrielle de Français de papier», dénonce Marion Maréchal

Alors que l'Europe peine à répondre à la crise migratoire, plusieurs personnalités politiques appellent à un durcissement de l'accès à la nationalité française. Invitée de la Grande interview Europe 1-CNews ce mardi matin, l'eurodéputée Marion Maréchal dénonce "une fabrique industrielle de Français de papier".

Des papiers français oui, mais à quel prix ? Début mai, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a déjà resserré la vis face à l'afflux d'étrangers sur le territoire. Une circulaire accentue les critères de naturalisation des étrangers : maîtrise de la langue française à un niveau B2, examen civique, durée d'emploi minimale...

Mais certaines personnalités politiques ne jugent pas ces récentes démarches suffisantes. Invitée de la Grande interview Europe 1-CNews ce mardi matin, l'eurodéputée Marion Maréchal dénonce même "une fabrique industrielle de Français de papier".

"Des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'est la France"

Profitant d'un tacle au député LFI Sébastien Delogu et à l'eurodéputée Rima Hassan, la présidente du mouvement Identité Liberté se confie : "La loi est la loi. Il ne s'agit pas de faire une différence face à la loi, mais indéniablement il faut poser un diagnostic. On voit bien aujourd'hui qu'on a fabriqué une fois plus de manière industrielle des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'est la France, qui n'aiment pas la France, qui ne veulent pas défendre les intérêts de la France jusqu'à parfois se faire élire pour utiliser ce mandat contre elle", accuse-t-elle.

"Donc oui, l'objectif est derrière de ne pas recommencer cette erreur et de limiter évidemment l'obtention de la nationalité, par le seul droit du sang et de la naturalisation", complète Marion Maréchal.