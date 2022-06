Législatives : Nicolas Sarkozy affiche son soutien à une candidate de la majorité

Nicolas Sarkozy apporte son soutien à Marine Brenier pour les élections législatives. L'ancien président de la République de 2007 à 2012 a publié ce jeudi une vidéo en faveur de la candidate Ensemble ! sortante qui se représente dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Marine Brenier l'a partagée sur son compte Twitter.

"Je suis à Nice aujourd'hui pour faire un discours et c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. C'est l'occasion de te dire ma reconnaissance profonde, mon amitié sincère pour la fidélité dont tu as fait preuve en mon nom", déclare Nicolas Sarkozy, se filmant à bord d'un véhicule. "Ses mots me vont droit au cœur, et m’encouragent à continuer à agir pour mes concitoyens avant tout !", a commenté la conseillère municipale de la ville de Nice.

En avril, elle rejoint Horizons d'Edouard Philippe

Pourquoi une telle prise de position en vue du premier tour des législatives ce dimanche ? Marine Brenier avait soutenu la candidature de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite et du centre en 2016. "Aujourd'hui, c'est à moi de te soutenir. Tu m'as tellement soutenu, tu m'as tellement aidé...", déclare l'ex-président des Républicains dans la vidéo.

Marine Brenier est à l'origine membre du parti LR. Elle a rejoint en avril le mouvement d'Édouard Philippe, Horizons, après la réélection d'Emmanuel Macron.