Municipales - Olivier Faure défend les alliances PS-Verts : "Pour gagner, il faut se rassembler"

INTERVIEW

À quelques jours du second tour des élections municipales, le Parti socialiste compte bien surfer sur son premier tour marqué par des scores meilleurs qu'attendus. Mais pour gagner au niveau local, de nombreux accords ont été finalisés avec Europe Écologie-Les Verts, l'un des grands gagnants du premier tour. Au micro d'Europe 1, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a défendu ces alliances. "La vérité est simple : pour pouvoir gagner, il faut se rassembler", assure-t-il.

"Dans les villes de plus de 50.000 habitants, il y a 26 villes dans lesquelles toute la gauche est derrière le PS, et 10 villes dans lesquelles nous sommes derrière Les Verts", rappelle Olivier Faure. "Je veux un bloc social et écologique qui permette à ce pays d'enfin respirer et de ne pas être condamné au duel Macron-Le Pen".

"C'en est fini des égoïsmes partisans"

Mais les socialistes, en difficulté depuis leur échec à la présidentielle de 2017, ne sont-ils pas sacrifiés sur l'autel de ces alliances, face à des Verts qui postulent désormais au leadership à gauche ? "Nous ne gagnons pas sans eux, ils ne gagnent pas sans nous", répond Olivier Faure, pour qui "c'en est fini des égoïsmes partisans, et des gens qui pensent toujours à leur boutique avant l'intérêt général".

"J'essaie de faire en sorte de ne pas penser à mon propre parti, mais de penser dans un univers plus vaste, et de dire qu'il faut un bloc social, écologique, démocratique, féministe, qui permette à cette gauche-là de retrouver l'adhésion des Français", explique encore Olivier Faure, qui, depuis son arrivée à la tête du parti à la rose, prône un rassemblement de toute la gauche.