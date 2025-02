Municipales : la réforme du scrutin à Paris, Lyon et Marseille à l'Assemblée «en mars au plus tard».

Municipales : la réforme du scrutin à Paris, Lyon et Marseille à l'Assemblée «en mars au plus tard».

Sophie Primas a affirmé ce mercredi que la réforme du scrutin pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille serait examinée au Parlement "au mois de mars au plus tard". Cette proposition, voulue par le camp macroniste et François Bayrou, permettra d'élire le maire de ces trois métropoles au suffrage universel direct.