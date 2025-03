Municipales à Paris : la primaire socialiste prévue le 30 juin

La désignation du candidat socialiste pour les municipales de 2026 à Paris devrait se faire le 30 juin, pour départager les deux prétendants à la mairie de Paris, le sénateur Rémi Féraud et le député Emmanuel Grégoire. Ce choix devait se faire le 3 avril, mais la direction de la fédération socialiste parisienne a demandé à déroger à la règle.

Les socialistes parisiens devraient désigner leur candidat aux municipales de 2026 le 30 juin, en départageant les deux prétendants à la succession d'Anne Hidalgo, Rémi Féraud et Emmanuel Grégoire, a décidé vendredi la fédération lors d'un scrutin entaché de soupçons d'irrégularités.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La direction de la fédération socialiste parisienne, qui compte environ 3.000 militants, a demandé à déroger à la circulaire du bureau national du PS fixant au 3 avril la désignation du chef de file pour les municipales dans plusieurs grandes villes. En proposant de repousser la primaire parisienne au 30 juin, après le congrès national de la mi-juin, ce que le PS devrait accepter.

Le choix de la date contesté du côté du camp d'Emmanuel Grégoire

"Par ce choix, nous nous laissons du temps pour permettre une dynamique de campagne en s'assurant d'une belle photo de famille le soir du vote, avec notre tête de liste désignée et l'ensemble des chefs de file d'arrondissement, prêts à mener bataille, la seule qui compte vraiment, face à la droite de Rachida Dati", fait valoir la patronne de la fédération, Lamia El Aaraje, dans un courrier aux militants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Municipales à Paris : Jadot continuera à «oeuvrer» au rassemblement de la gauche

Mais ce choix est vivement contesté au sein du camp du député Emmanuel Grégoire, qui souhaitait garder la date du 3 avril. "Choisir le 30 juin, c'est prendre un retard coupable dans la préparation de la campagne auprès des Parisiens", a regretté devant quelques journalistes l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo avec laquelle il est en froid.

Le concurrent du sénateur Rémi Féraud, adoubé par la maire sortante et soutenu par Lamia El Aaraje, dénonce des "irrégularités" dans le scrutin qui s'est terminé dans la nuit de jeudi à vendredi au terme de débats très tendus, selon plusieurs participants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des accusations envers la direction fédérale

M. Grégoire et ses soutiens accusent notamment la direction fédérale d'avoir "remplacé" des membres du corps électoral pour faire basculer un vote serré, à six voix près, en faveur du camp adverse. "Ces remplacements et manoeuvres faussent le corps électoral qui a voté au conseil fédéral, biaisant de fait son résultat. C'est inacceptable", a fustigé le candidat, qui ne fera néanmoins pas de recours.

À lire aussi Municipales : François Bayrou favorable à une réforme rapide des scrutins pour Paris, Lyon et Marseille

"Lamia El Aaraje a suivi scrupuleusement les règles édictées par le PS", a-t-on répondu dans l'entourage de la responsable socialiste, adjointe à la maire sortante.

La suite après cette publicité

En renonçant à briguer un troisième mandat, Mme Hidalgo a désigné Rémi Féraud, chef de la majorité au Conseil de Paris, pour prendre le relai, déclenchant une guerre fratricide entre les deux parlementaires qu'a priori rien n'opposait.