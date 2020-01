Municipales à Paris : Hidalgo accentue son avance, Dati devance Griveaux

A deux mois des élections municipales, Anne Hidalgo creuse l’écart des intentions de vote pour la mairie de Paris. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du dimanche et Sud Radio*, dévoilé dimanche, la maire socialiste recueille 25% des voix des sondés pour le premier tour (+2,5 pts). Rachida Dati, la candidate des Républicains, se place deuxième, avec 19% (+2 pts).

Le grand perdant de ce sondage s’appelle Benjamin Griveaux (-2 pts). Le candidat de la majorité (LREM), récemment soutenu par Pierre-Yves Bournazel, se retrouve distancé avec 15%. Les Verts de David Belliard (14%) et le dissident LREM Cédric Villani (13%) se rapprochent et pourraient même menacer la troisième position de l’ancien porte-parole du gouvernement.

Hidalgo largement en tête au second tour

Ce sondage devrait rassurer le camp de la maire sortante. Anne Hidalgo se retrouverait donc en tête au premier tour, et elle arriverait largement en tête au second tour. Selon le sondage, elle recueillerait 41% des voix (dans l’hypothèse d’un soutien de l’écologiste David Belliard), contre 22% pour Rachida Dati, 20% pour Benjamin Griveaux et 17% pour Cédric Villani.

Benjamin Griveaux a, lui, perdu deux points au premier tour par rapport à un précédent sondage (15 contre 17), réalisé en décembre dernier. Rachida Dati gagne au contraire deux points (19 contre 17) et arriverait désormais deuxième au premier tour.

*Le sondage a été menée auprès d’un échantillon de 1.102 personnes, représentatif de la population parisienne de 18 ans et plus.