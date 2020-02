Municipales à Paris : une alliance possible entre Agnès Buzyn et Cédric Villani ?

Les deux candidats aux élections municipales parisiennes Cédric Villani et Agnès Buzyn se sont parlés lundi. L'ancien marcheur a posé ses conditions pour un éventuel rapprochement, mais l'hypothèse d'un retrait n'est pas encore d'actualité. Il y aura donc bien un bulletin Villani le 15 mars prochain. "Le calendrier est trop court pour un rapprochement avant le premier tour", reconnait l'entourage de l'ancien marcheur, mais un possible accord de second tour commence à se dessiner.

Tendre la main aux Verts, "un scénario exclu"

En coulisses, les échanges n'ont jamais vraiment cessé et dès sa première journée de campagne, Agnès Buzyn a parlé au téléphone avec le candidat dissident. Elle a l’avantage de ne pas avoir été opposée à Cédric Villani, contrairement à Benjamin Griveaux. Mais le mathématicien a posé ses conditions. Il réclame qu'Agnès Buzyn reprenne plusieurs propositions de son programme : son plan d'investissement de 5 milliards d'euros en faveur du climat, l'idée d'un agrandissement de la capitale, et le tirage au sort de certains élus pour représenter les Parisiens.

Pour réussir l'alternance à Anne Hidalgo, Cédric Villani demande aussi qu'Agnès Buzyn tende la main aux Verts pour le second tour. Un scénario exclu, balaie un responsable de la majorité : "A part Cédric Villani, personne ne croit à un accord avec les Verts".