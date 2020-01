Municipale à Biarritz : un duel LREM "pathétique" qui embarrasse la majorité

La situation embarrasse jusqu’à Paris. À Biarritz, deux membres du gouvernement s’apprêtent à s’affronter aux prochaines municipales. D'un côté, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au Commerce extérieure et au Tourisme, figure sur la liste du maire Modem sortant, Michel Veunac. De l’autre, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, tête de liste, lance sa propre campagne samedi, comme l'avait révélé Europe 1.

"Parachutages" de Paris

"Deux ministres candidats l’un contre l’autre, c’est pathétique", fustige un membre du gouvernement. Et au sein de la majorité, il n’est pas seul, loin de là, à le penser. L’affrontement qui se dessine gêne jusque dans les couloirs de l'Élysée. Un proche du président grince des dents. "Je ne me mêle pas des affaires de Didier Guillaume et de monsieur Lemoyne", glisse-t-il. À Biarritz, les candidats des autres listes préparent la riposte, dénonçant vertement "les parachutages venus de Paris".

"A-t-on vraiment besoin d’un ministre de l’agriculture qui viendrait prendre sa retraite ici ?", fustige une candidate. "On se fait piquer la campagne", affirme un militant. Parmi la dizaine de listes à Biarritz, aucune pour l’heure n'a obtenu l’investiture de la République en Marche. "On a décidé de lever le crayon, c’est délicat", reconnait sobrement le numéro 2 du parti. Un duel fratricide qui trouble autant qu’il amuse. Un conseiller ironise : "Le président a demandé à ses ministres d’être candidats mais ça ne voulait pas dire d’être tous dans la même ville..."