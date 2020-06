Municipales : à Besançon, l'écologiste Vignot devance d'une courte tête le candidat LR

Lors du second tour des élections municipales, l'écologiste Anne Vignot, à la tête d'une liste d'union de la gauche, a remporté dimanche le scrutin à Besançon, en Bourgogne Franche-Comté. Ayant recueilli entre 43,6% et 43% des voix selon deux estimations, elle devance ses adversaires Ludovic Fagaut (LR) et Éric Alauzet (LREM).

Le candidat LR a recueilli, quant à lui, entre 41,5 et 41,8% des voix, selon les estimations Ifop-Fiducial pour M6 et Sud Radio et de Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/les chaînes Parlementaires. De son côté, le candidat LREM Éric Alauzet arrive en troisième position avec 14,6%, selon les deux instituts.

Anne Vignot remplace donc Jean-Louis Fousseret (LREM), maire depuis trois mandats. Âgée de 60 ans, cette ingénieure de recherche au CNRS est la première femme et écologiste à la tête de Besançon. Elle était arrivée en tête du premier tour avec 31% des voix.